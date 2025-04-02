«Я не выходила замуж»: родившая в 46 лет экс-жена Джигарханяна скрывает отца дочери

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что не стала выходить замуж за отца своей новорожденной дочери. Бывшая супруга Армена Джигарханяна предпочитает скрывать личность мужчины, от которого забеременела.

На днях стало известно, что музыкант в 46 лет впервые стала мамой. О положении Виталины никто, кроме самых близких, не знал, так как она все 9 месяцев не выходила в свет и не показывала округлившийся живот в блоге. Тайну она раскрыла только уже после родов, которые прошли 25 марта. У нее родилась девочка.

Имя Цымбалюк-Романовская пока не озвучивает, так как еще с ним не определилась. А вот отца дочери она скрывает сознательно. В беседе с журналистами она лишь призналась, что не стала регистрировать отношения с этим мужчиной.

«Я планировала беременность — это естественно, что вас так удивляет? Я же не в космос полетела! Нет, я не выходила замуж», - заявила Виталина aif.ru.

К слову, пианистка также рассказывала, что беременность и роды прошли у нее легко. Она признавалась, что немного переживала, но никаких проблем не возникло.

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