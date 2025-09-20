«Я не вторая Буланова»: Шура заявил, что не собирается гнаться за хайпом, как коллеги

На фестивале «Новый сезон» российский певец Шура заявил, что в свои 50 лет не хочет собирать полные залы и участвовать в громких скандалах, как коллеги по цеху. Его слова цитирует Super.ru.

В беседе с журналистами артист признался, что иначе смотрит на карьеру, нежели другие звезды. В качестве примера Шура привел Татьяну Буланову, у которой недавно начался новый пик популярности.

Сам же исполнитель не планирует сейчас полностью менять образ жизни и гнаться за хайпом.

«Не надо, мне ничего не надо! Я не вторая и не четвертая Буланова», — жестко ответил певец.

По словам Шуры, его вовсе не привлекают масштабные концерты и полные стадионы зрителей. К тому же у него нет в этом финансовой необходимости.

«Скажу проще: мои 40 минут стоят столько же, сколько 2,5 часа. Гонорар не меняется», — добавил артист.

Ранее мы писали, что Шура похвалил Филиппа Киркорова за пластические операции. Исполнитель хита «Холодная луна» уверен, что звезды обязаны всегда быть красивыми.