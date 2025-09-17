Шура похвалил Киркорова за пластические операции и перепутал имя Тимура Хайдарова

Певец Шура похвалил коллегу Филиппа Киркорова за пластические операции. Однако артист перепутал имя хирурга Тимура Хайдарова и назвал вместо него кондитера Рената Агзамова.

Шура считает, что в погоне за красивой внешностью любые средства хороши, так как артистам нужно «выходить к людям». По его мнению, звезды обязаны красиво выглядеть.

Комментируя операции Киркорова, певец произнес: «Резать себя настолько — он умница. Он так хотел выглядеть хорошо всегда, и он сейчас добился этого. Дай Бог Филиппу здоровья».

Также артист похвалил решение Киркорова жить ради детей. Он заявил, что «это правильно».

Шура при этом перепутал имя хирурга с кондитером и признался «Центральному каналу», что «любит пожрать».

