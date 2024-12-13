«Я не впала в истерику. Выпила стакан воды»: как вдова Левкина узнала о его смерти

Вдова Владимира Левкина вспомнила момент, когда узнала о его смерти. Маруся Левкина в интервью проекту «Не принято обсуждать» с Ольгой Чебыкиной рассказала, что не впала в истерику, так как в соседней комнате спал ребенок. Она выпила стакан воды и была сосредоточена.

Напомним, что 17 ноября 2024 года не стало певца и экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Близкие до сих пор не могут смириться с утратой, а жена говорит, что чувствует присутствие мужа рядом.

За несколько дней до смерти артист попал в больницу. По телефону его супруге сообщили трагическую новость. Маруся вспомнила, что чувствовала в этот момент.

«Я не впала в отчаяние, не впала в истерику, потому что спал маленький ребенок. Я выпила стакан воды, съела пирожок. До этого не ела сутки — настолько переживала. Моя паника началась с вечера пятницы. Дочь подходила, спрашивала, почему я плачу. А я сама не могла объяснить. Реально не понимала свое состояние», – поделилась она.

Вдова исполнителя отметила, что у нее было плохое предчувствие. Когда ей сказали о смерти, то она не была шокирована. Тогда у нее возникло чувство, что Владимир держит ее руку.

«Он всегда был рядом, я 15 лет прожила с ним как за каменной стеной», – призналась женщина.

42-летняя Маруся рассказала, что после ухода мужа в ее доме начали происходить мистические вещи. У них мигал свет, иногда он сам выключался. По ее словам, певец приходил людям во снах и много разговаривал.

«Я чувствую его, ощущение такое, будто человек рядом и одновременно нет. Как будто рядом несколько миров…» — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Владимир Левкин перед смертью выступил с признанием о сыне.