«Я не влезаю в свои концертные костюмы»: Анжелика Агурбаш пожаловалась на лишний вес

Известная исполнительница Анжелика Агурбаш призналась, что отказывается от любимых блюд, чтобы влезть в концертные платья. О своих проблемах знаменитость рассказала в интервью женскому журналу Клео.ру.

54-летнюю певицу считают одной из самых привлекательных, и она старается оставаться в этом списке. Секретом хорошей формы звезда называет умение любить жизнь, быть расслабленной и самодостаточной, а также «не заморачиваться»

Агурбаш призналась, что не пропадает в спортзале и в салоне красоты, особых диет у нее тоже нет. Артистка принимает свой возраст и относится к нему с благодарностью. Единственное, что она старается соблюдать – ограничивать себя в жестких углеводах. По словам звезды, она очень любит пельмени, блинчики и булочки.

Во время пандемии коронавируса исполнительница поправилась, но из-за высокого роста это не было сильно заметно. Анжелика отмечает, что все равно держит себя в рамках, но только по одной причине.

«Меня пугают не цифры на весах, а то, что я не влезаю в свои концертные костюмы. Тут уже дешевле похудеть, чем отшить новый гардероб», – пошутила певица.

Агурбаш заявила, что в лишнем весе тоже есть свои плюсы. Она пояснила, что лишний «жирочек» заменяет филлеры и пластические операции.

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