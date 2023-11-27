«Не шутки»: Ирена Понарошку набрала вес и высказалась о беременности после тайной свадьбы

Телеведущая Ирена Понарошку пожаловалась на лишний вес. Звезда предупредила поклонников, что не беременна, а поправилась из-за стресса. Об этом сообщает Газета.Ru.

Популярная ведущая активно ведет соцсети, где рассказывает о своей жизни. На днях она поделилась переживаниями по поводу веса. При этом Ирена считает, что новость о лишних килограммах станет приятной для некоторых людей.

«Я растолстела. Пустячок, а подписчицам приятно. Не шутки, реально набрала шесть килограммов, и чувствую себя в этом весе некомфортно. Ничего критичного, но не так, как мне нравится. Радуйтесь все те, кто говорил, что я слишком тощая», – пожаловалась Понарошку.

Знаменитость решила заранее опровергнуть слухи об «интересном положении». Она заявила, что не беременна. По словам женщины, перед новогодними праздниками у нее всегда много работы. В это время она испытывает стресс и набирает вес. Ирена пояснила, что сейчас она весит 58,7 кг.

Напомним, что телеведущая является дважды мамой. У нее есть 12-летний сын Серафим и пятилетний Теодор. Дети были рождены от диджея Александра Листа, с которым Понарошку рассталась в 2020 году. После разрыва она думала, что не сможет общаться с экс-супругом, но со временем они смогли найти общий язык.

В этом году ведущая поделилась радостной новостью. Она представила своего жениха Руслана Годизова, который работает в сфере бизнеса, а после сообщила о тайной свадьбе с ним.