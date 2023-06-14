«Я не вижу ничего»: Ольга Бузова случайно рассекретила проблемы со зрением

Певица Ольга Бузова случайно рассекретила проблему со зрением. Во время фотосессии в университете ее попросили прочитать написанное в книге, но артистка призналась, что без очков ничего не видит.

Бузова позировала в строгом виде: в очках и с книгой в руках. После просьбы за кадром она пожаловалась на проблемы.

«Да я не вижу ничего. Я не вижу без очков ничего», - ответила она на просьбу прочитать текст.

Затем певица приблизила книгу и стала озвучивать содержимое. На страницах были сложные слова, которые Бузова с трудом смогла выговорить.

Фотосессия, о которой идет речь, была организована в Ярославском государственном университете, куда артистка приехала для выступления.

Ранее Бузову возмутили сообщения о ринопластике. Артистка раскритиковала слова пластического хирурга Александра Вдовина, который проанализировал фотографии певицы и пришел к выводу, что она перенесла множество операций.