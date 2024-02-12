«Я не верила в любовь»: актриса Мария Куликова рассказала о муже

В конце 2023 года актриса Мария Куликова неожиданно сообщила о том, что вышла замуж. Звезда сериала «Склифосовский» откровенно рассказала в интервью журналу «Панорама» о своем муже и о том, как снова поверила в любовь.

Свадьба Марии Куликовой и ее избранника прошла в узком кругу. Актриса не делает тайны из своего замужества, однако имя супруга до сих пор не называет. По слухам, вторым мужем Марии Куликовой стал актер Виталий Кудрявцев.

Актриса призналась, что после развода с Денисом Матросовым перестала верить в любовь. Однако все изменилось, когда она познакомилась с новым возлюбленным.

«Я ведь не верила в любовь и искренне считала, что все так живут: либо терпят, либо остаются одни», — поделилась Мария Куликова.

С приходом в ее жизнь возлюбленного актриса обрела настоящее счастье.

«Но то, что произошло со мной 10 лет назад, стало полнейшей неожиданностью. До сих пор не верится. Просто готовый сюжет фильма о женщине со сложной судьбой, которую наконец-то настигает счастье», — отметила артистка.

По признанию актрисы, время, проведенное с супругом и сыном, для нее самое ценное.

«Нет ничего дороже семьи. Недавно предложили проект в Екатеринбурге, но я не получу его — жаль тратить время, которое могу провести с близкими», — подчеркнула актриса.

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