Нравится лежать на диване: Владимир Вдовиченков рассказал о разногласиях с активной супругой

Звезда сериала «Бригада» Владимир Вдовиченков вот уже девять лет как состоит в браке с Еленой Лядовой. Их отношения выглядят безупречно, однако сам актер не скрывает, что в семейной жизни случаются разногласия, как, например, из-за дивана.

Вдовиченков рассказал об этой истории в рамках программы «Ты не поверишь!» на НТВ. После рабочего дня 52-летний актер любит полежать на диване, чтобы вновь набраться сил. Но супруга, по словам Владимира, не дает ему спуску. Ей не нравится, что глава семейства проводит свободное время таким образом.

«За это ругает: „Вот так и жизнь пройдет на диване“. А я люблю лежать на диване. Фоном идет какая-то пурга, я ее вообще не слушаю. Ощущение, что дома кто-то есть, какой-то уют», — поведал актер.

При этом сама Елена придерживается довольно активной позиции во всех сферах жизни. Вдовиченков отметил, что супруге удается справляться одновременно с множеством задач.

Ранее другая звезда сериала «Бригада» Демитрий Дюжев объяснил, почему Никита Кологривый регулярно нападает на своих коллег. По его словам, актер еще просто не до конца созрел.