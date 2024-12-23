«Я не верил маме ни в какую»: Николай Цискаридзе раскрыл, что бы изменил в жизни

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал, что бы изменил в своей жизни, вернувшись в прошлое. В беседе с 360.ru педагог признался, что в начале карьеры старался бы больше слушать взрослых.

«Так как не было информации, не было гаджетов, <…> мы не знали, что происходит за оркестровой ямой. Мы не понимали. Я был очень наивным ребенком», — поделился Николай Цискаридзе.

По словам знаменитости, он рос не в театральной среде, поэтому верил, что в культурном учреждении «живут волшебники», однако в реальности все оказалось совсем не так. Спустя много лет в балете Николай Цискаридзе осознал, что ему стоило прислушиваться к наставлениям матери о его профессии.

«Я просто бы себе пожелал слушать маму, потому что я ей не верил ни в какую. Я не верил никому из взрослых», — заявил артист.

Напомним, Николая Цискаридзе воспитывала мать, Ламара Николаевна, которая была физиком. Будущий артист родился вне брака, а в его семье старались не говорить о его отце. Бывший премьер балета Большого театра рассказывал, что знаком с ним, но не стал раскрывать его имя. Рассказывая об отношениях с матерью, педагог признавался, что в юности часто с ней спорил и «любил противостоять ей во всем», о чем «впоследствии много лет жалел».

Ранее сообщалось о том, что Николай Цискаридзе высказался о судьбе своего будущего ребенка.