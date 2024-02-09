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Опубликовано 09 февраля 2024, 21:05
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«Не позволю стать актером»: Николай Цискаридзе рассказал о судьбе будущего ребенка

Николай Цискаридзе заявил, что не позволит будущему ребенку стать актером.
«Не позволю стать актером»: Николай Цискаридзе рассказал о судьбе будущего ребенка

© KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/East News

Российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал о судьбе будущего ребенка. Педагог заявил, что не дал бы ему стать актером.

Комментарий народного артиста РФ приводит сайт mk.ru.

«Я не переношу актерских детей, они мне всю жизнь мешали. Я бы не позволил своему ребенку стать актером», - заявил Цискаридзе и отметил, что сделал бы все ради этого.

При этом он понимает: данные для актерской профессии у его ребенка точно бы были. Однако данные, которые есть у самого артиста балета, явно будут отсутствовать, считает Цискаридзе: «подобное никогда не повторяется».

Также он осудил «сумасшедших родителей»: с такими он сталкивается в школе, где работает. Взрослые, говорит Цискаридзе, обвиняют других, что не научили их ребенка.

В этой связи он вспомнил похороны матери, где было много родственников, некоторые имели «фантастическое строение», но «никому не пришло в голову пойти в балет».

Ранее Цискаридзе рассказывал о депрессии после ухода из Большого театра.

Источник фото:KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Николай Цискаридзе
актер
ребенок
Балет