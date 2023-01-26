«Я не в силах забыть ту боль»: жена Михаила Боярского заговорила о разводе

Супруга известного актера Михаила Боярского Лариса Луппиан была очень откровенна в одном из своих интервью. Женщина заявила, что боль, которую ей причинил муж, она не может забыть до сих пор.

Артистка призналась, что жить со звездой, у которого миллионы поклонниц, очень сложно. Но главная проблема заключается не в этом.

«Самая большая проблема – его постоянные смены настроения и намерений. У мужа, что называется, семь пятниц на неделе», – цитирует звезду EG.RU.

Кроме того, всплыла история, что Боярский был неверен в браке. Сам актер это отрицал.

«Наверное, он просто не помнит или делает вид, что не помнит. Ему так удобнее считать и говорить. Да, я хотела развестись, и только серьезная болезнь Миши остановила», – честно призналась женщина.

Лариса не смогла бросить мужа, который страдал тяжелейшим панкреатитом и много лет борется с диабетом. Но артистка говорит, что не забыла старые обиды.

«Помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах. Помню и свое детство, как разводились мои родители и какая для меня это была травма», – делится она.

Несмотря на трудности, супруги поняли, что не могут друг без друга.

Ранее мы писали о том, как пропавшую внучку Боярского обнаружили в больнице.