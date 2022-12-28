«Покаталась на скорой»: пропавшую внучку Боярского обнаружили в больнице

В феврале 2022 года внучка Михаила Боярского очень обеспокоила своих поклонников. Дело в том, что девушка резко исчезла из социальных сетей и приостановила свою карьеру. Общественность была убеждена: Екатерина покинула территорию РФ. Тем не менее знаменитость впервые вышла на связь и рассказала, что на самом деле происходит в ее жизни.

Причины своего долгого отсутствия внучка Боярского не стала объяснять, зато девушка призналась в проблемах со здоровьем. По словам Екатерины, месяц назад ее экстренно госпитализировали, вот почему свой день рождения она провела в больничной палате.

«В первый раз покаталась на скорой. Откладывала релиз из-за здоровья. Столько записали, что можно альбом выпускать», — высказалась звезда.

Ранее в Сети появились слухи, что на замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь нашелся покупатель. Журналисты из «КП» провели собственное расследование и выяснили, что на самом деле происходит с недвижимостью артистки. Подробности читайте в этой статье.