«Я не в силах терпеть такой ад. Ты меня ненавидишь, кидаешься»: Нонна Мордюкова страдала из-за зависимого сына

Смерть единственного сына стала для Нонны Мордюковой тяжелым ударом. Но мало кто знает, что пережила актриса, находясь рядом с наследником, употреблявшим запрещенные вещества. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» родственники артистки обнародовали ее тайные дневники, в которых она признавалась, что жизнь с Владимиром превратилась в ад.

25 ноября исполнится 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой, и семья актрисы впервые представили общественности ее тайные дневники. В своих записях звезда фильма «Родня» откровенно рассказывала о происходящем в семье и делилась переживаниями.

Ни для кого не секрет, что артистка боготворила сына, которого родила от Вячеслава Тихонова. Владимир пошел по стопам родителей, но страдал из-за того, что многие считали, что ему все доставалось по блату. В какой-то момент он пристрастился к запрещенным веществам, и Нонна Мордюкова всеми силами пыталась помочь наследнику, но ситуация усугублялась, и их жизнь превратилась в нестерпимый ад.

«Ты орешь, что есть силы, надрывая глотку. Да, все матом, матом. Что нам делать, как разъехаться? Я не в силах терпеть такой ад. Проклятый ремонт, я не могу без него разменяться. Ты меня ненавидишь, а я боюсь тебя как немецкую овчарку. Агрессивность твоя дошла уже до ручки, ты кидаешься бить. Как, за что? А у тебя одна мысль: где взять деньги, чтобы все начать сначала?» — писала актриса в тайных дневниках.

Врачи прямо сказали Нонне Мордюковой, что ее сын вряд ли сможет побороть зависимость — он и без того уже перенес два инфаркта. Именно из-за запрещенных препаратов от Владимира ушла жена. За несколько дней до смерти мужчина вдруг осознал свою ошибку и связался с Наталией.

«Когда увиделись, то я услышала: „Давай начнем новую жизнь, я поступлю на курсы режиссерские, окончу их, мы пропишем Вовку (речь идет про общего сына), переезжай к нам, все будет хорошо, я куплю машину“. Я так расплакалась, думаю, Господь услышал мои молитвы. И уехала на несколько дней на гастроли, приезжаю, а в воскресенье мне сообщают, что Володя умер», — поделилась невестка Нонны Мордюковой.

Напомним, Владимир Тихонов скончался 11 июня 1990 года в возрасте 40 лет. по официальной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Нонна Мордюкова пережила своего ребенка на 18 лет и умерла в 2008 году. Мать и сын похоронены вместе на Кунцевском кладбище в Москве.

