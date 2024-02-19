Племянница Нонны Мордюковой объяснила, почему артистка отказывалась от внука

Племянница артистки Нонны Мордюковой призналась, что она при жизни избегала внука из-за его имени. Она заявляла, что никогда не была по-настоящему бабушкой.

Юлия Харламова в программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» рассказала, что Мордюкова отказывалась общаться с Владимиром Тихоновым-младшим — сыном Владимира Тихонова. При этом она сильно хотела прибавления в семье и просила невестку о внуке. Когда же мальчик появился на свет, актриса очень радовалась, но недолго. Дело в том, что вскоре скончался наследник Нонны Викторовны, и после этого ей становилось плохо от одного упоминания имени «Володя».

«У нее при слове Володя начинались приступы задыхания. И она мне сказала как-то: «Не понимаю, что такое быть бабушкой, я этой роли не знаю. У меня был сын, а здесь я не понимаю, как себя вести», - рассказала Харламова.

Уже будучи взрослым, внук пытался наладить отношения с бабушкой, но ничего не получалось. Однажды он позвонил ей, и она упала в обморок. Поэтому с Мордюковой ему так и не удалось пообщаться.

Ранее наследники Нонны Мордюковой возобновили борьбу за ее квартиру.