«Я не успела с ней пожить»: Тутта Ларсен рассказала о смерти дочери

Телеведущая Тутта Ларсен всегда выходит к зрителям в хорошем настроении, но в жизни звезды была настоящая трагедия, от которой она не может оправиться до сих пор. Женщина пережила смерть своего ребенка.

В то время Тутта была замужем за первым избранником гитаристом Максимом Галстьяном. Артистка рассказала в личном микроблоге, что сейчас их дочери исполнилось бы 23 года.

«Когда я говорю о своих детях, всякий раз спотыкаюсь на фразе у меня…трое. Язык не поворачивается сказать «четверо», хотя мысленно я это всегда произношу. Потому что дальше же надо как-то объяснить, что трое живых и один на небе. Девочка, Саша. Я никак не определюсь с тем, какие у меня с ней отношения. Ведь я ее почти и не знала, она ушла в родах, я не успела с ней пожить, я ее и не видела даже — сразу унесли», – цитирует слова телеведущей Газета.Ru.

Звезда рассказывала в интервью, что на восьмом месяце беременности медики обнаружили у плода патологии в развитии, несовместимые с жизнью. Женщина была разбита и не знала, что ей делать. В клиниках ничем не могли помочь. В итоге она попала в больницу с сепсисом (инфекционное заражение крови). Ларсен была там четыре месяца. Она смогла смириться с утратой только благодаря своей матери.

Напомним, что у артистки двое сыновей и дочь. Старший сын родился от журналиста Захара Артемьева, но носит фамилию своего отчима. Луке сейчас 17 лет. В 2009 году женщина вышла замуж за музыканта Валерия Колоскова. Кроме старшего наследника знаменитости, они воспитывают двоих общих детей – 12-летнюю дочь Марфу и семилетнего сына Ивана.

Ранее мы писали о том, как Тутта Ларсен научилась разговаривать с детьми о сексе.