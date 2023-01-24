Тутта Ларсен предложила свой рецепт разговора с детьми о сексе

Не секрет, что русский язык не слишком хорошо приспособлен для разговора на интимные темы.

Тут либо нецензурное выражение, либо иносказательное сюсюканье, либо научно-медицинская лексика.

По мнению Тутты Ларсен, когда в семье приходит время затрагивать эту тему, просвещать детей и подростков лучше при помощи «официальных» терминов. Это легче выводит ситуацию из контекста стыда.

Термины не вызывают у ребенка непристойных ассоциаций, - делится звезда своими методами. – Но, конечно, при этом я стараюсь объяснить им, что секс – это высшая точка доверия между мужчиной и женщиной.

Напомним, у популярной телеведущей трое детей: 17-летний Лука, 12-летня Марфа и 7-летнй Иван. Видимо, разговор «об этом» мама затевает общий. Иначе, если вести его по очереди, термины сперматозоид, вагина, пенис, эякуляция и многие другие будут звучать в доме уж слишком часто.