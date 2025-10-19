«Я не успел»: на похоронах автора хита «Молодая» Ефрема Амирамова произнесли его последние слова

Автор хита «Молодая» Ефрем Амирамов ушел из жизни в возрасте 69 лет. На церемонии прощания в Израиле дочь шансонье произнесла его последние слова. Об этом сообщается в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

15 октября в Израиле простились с Ефремом Амирамовым. Для церемонии выбрали историческую родину певца – город Реховот. На местном кладбище собрались более ста человек, многие приехали издалека. Также на траурном мероприятии присутствовали вдова артиста Ирина и дочь. Едва сдерживая слезы, Лея вспомнила о последних словах знаменитого отца: «Я не успел успеть».

О последних годах Ефрема Амирамова рассказала его подруга Наталия Гулькина. Узнав о смерти певца, экс-солистка группы «Мираж» сразу же связалась с его вдовой, которая раскрыла, как уходил муж.

«Нехорошо стало именно с желудком. Что-то он себя плохо почувствовал, как будто он что-то не то съел. Он попросил ее вызвать скорую помощь. Она говорит, что в последнее время, наоборот, он потрясающе выглядел. Был живой, энергичный, жизнерадостный. Говорит: „Я не могла на него налюбоваться“», - поделилась Наталия Гулькина.

Однако слова вдовы опровергла менеджер шансонье Марина Кунижева, которая заверила: в момент приступа рядом с ним никого не было.

«Вечером, находясь дома один, позвонил мне, сказал, что у него колики сильные, прямо до жжения. На следующий день просто резко стало ухудшение. Организм не справился. Находилась рядом я, все это время находилась рядом я», - заявила менеджер Ефрема Амирамова.

В своем последнем интервью артист признался, что давно ушел от жены. Здоровье Ефрема Амирамова подкосилось в 2022 году – тогда он перенес два инфаркта и инсульт. Несмотря на это, шансонье продолжал выходить на сцену и выступал только вживую. Осенью 2025 года певец попал в реанимацию с сепсисом и скончался 9 октября в реанимации больницы Нальчика, ему было 69 лет. Музыканта похоронили на кладбище «Городески» в городе Реховот, его могила по еврейским канонам усыпана камнями, символизирующими вечность.

