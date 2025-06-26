«Я не употребляю запрещенные вещества»: Виктория Боня вышла на связь после назначенного судом штрафа

Блогерша Виктория Боня вышла на связь с поклонниками после того, как суд назначил ей штраф за пропаганду наркотиков. Если раньше телеведущая полностью отрицала свою вину, то теперь признала ответственность. Но уточнила – никакие запрещенные вещества она не употребляет.

Уже довольно долгое время Боня рассказывает своим фанатам о психотропном отваре, который запрещен в ряде стран. Из-за этого было заведено административное дело, и экспертиза показала, что слова Виктории являются пропагандой. Блогерша спорить не стала и признала правоту суда. Однако она по-прежнему считает, что делилась лишь знаниями о медицине, а не о наркотиках.

«Я готова дать свой волос на экспертизу, это несколько лет жизни. Я не употребляю никакие запрещенные вещества. Я надеюсь, что я доживу до того дня, когда мы посмеемся над тем, что мы медицину называем наркотиками. А наркотики и алкоголь — это страшно, ужасно, но ко мне это не имеет никакого отношения», - заявила Виктория.

Напомним, что, когда появились новости об административном деле, Боня говорила о своей непричастности. Она делилась, что ее взломали и пытались через сайт продавать запрещенные вещества.

Ранее Виктория Боня рассказала, сколько денег в день тратит ее дочь.