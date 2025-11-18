«Я не умелец льстить и подлизывать»: почему Михаил Муромов не участвовал в «Рождественских встречах» Пугачевой

Михаил Муромов рассказал об отношениях с Аллой Пугачевой и раскрыл, почему не участвовал в ее программе «Рождественские встречи». В интервью Экспресс газете певец заявил, что не привык «подлизываться» и предпочитает пробиваться на телевидение своими силами.

В первом за три года интервью Алла Пугачева вспомнила, как Михаил Муромов якобы обвинял ее в том, что она перекрывала ему кислород и не давала пробиться на телеэкраны. Однако сам музыкант утверждает, что певица не препятствовала его карьере, напротив — она восхищалась его творчеством.

«Я никогда и не говорил, что она мне что-то перекрывала. Не знаю, кто это брякнул. Говорил я о том, что на телевидении была команда прихвостней, которые все время хотели перед ней выслужиться и что-то сделать ей в угоду. <…> Меня тоже долго заворачивали. <…> Одни „Яблоки на снегу“ выкидывали из эфира восемь раз. Но при чем тут Пугачева? С ней у меня никаких точек противостояния не было. <…> Как мне рассказывали, она относилась ко мне с уважением», — поделился Михаил Муромов.

Несмотря на отсутствие конфликтов с артисткой, композитор так и не появился в ее программе «Рождественские встречи» в период с 1988 по 2012 год. По словам Михаила Муромова, дело здесь не в его взаимоотношениях с Аллой Пугачевой, а в том, что он не привык прислуживать ради славы. Певец подчеркнул, что к тому времени он без того уже достиг успеха на сцене.

«Чтобы туда попасть, надо было ходить на всякие посиделки на дачах и навязываться ей. А я не умелец льстить, подлизывать и подмазывать. Я пробивался своим путем — через кассеты, через участие в фильмах и спектаклях. Да и не нужны уже мне были эти „Рождественские встречи“. К тому времени меня и так везде крутили. Я был четырежды лауреатом „Песни года“. <…> Моя фотография как самого популярного певца целый год висела на здании ТАСС. Мне этого было достаточно», — заявил музыкант.

Ранее певица Любовь Успенская призналась, что обиделась на Аллу Пугачеву, которая не приглашала ее на «Рождественские встречи»: «Она меня ценила, но, когда нужно было это доказать, она этого не доказывала».