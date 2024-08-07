«Я не уберегла своего Леню»: почему актриса Римма Маркова винила себя в смерти родного брата

В 1991 году в семье актрисы Риммы Марковой случилась трагедия — в возрасте 63 лет не стало ее младшего брата Леонида. Артист ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком желудка. Звезда фильма «Родня» признавалась, что винила себя в смерти родного человека. Об этом сообщает Экспресс газета.

Леонид Марков так же, как и его сестра, снимался в кино и служил в театре. Он сыграл в фильмах «Мой ласковый и нежный зверь», «Остров сокровищ» и других. Актера называли мастером сцены. Он сыграл в спектаклях «Вишневый сад», «Поднятая целина», «Маскарад», «Они сражались за Родину» и других.

Рассказывая о брате в интервью, Римма Маркова назвала его «самым родным и любимым человеком». Актриса признавалась, что они прошли через многое, а однажды даже два года не общались из-за влюбленности Леонида Маркова в сокурсницу Тамару Басову. Однако спустя какое-то время после расставания с возлюбленной артист пришел к сестре и попросил прощения.

«Конечно, брата я тогда простила. Самый родной и любимый мой человек! А сколько мы с ним вместе пережили! Когда приехали из своей Вологды в Москву поступать — мне 22, ему — 19, ночевали на Казанском вокзале», — делилась Римма Маркова.

Когда Леониду Маркову поставили страшный диагноз «рак желудка», он продолжал работать и, по словам его друзей, «не берег себя», «пил много и только крепкие напитки». 1 марта 1991 года артиста не стало.

Римма Маркова отмечала, что в последние годы жизни брата они мало общались, поскольку у каждого были свои заботы. Актриса признавалась, что винила себя в смерти родного человека, и жалела, что ему не сделали операцию вовремя.

«Я своего Леню не уберегла. Как он мучился, какие адские боли выносил! Уже и пульс не прощупывался, а он жил, боролся», — рассказывала знаменитость.

Напомним, Римма Маркова ушла из жизни 15 января 2015 года от остановки сердца, не дожив всего полутора месяцев до 90-летия.

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