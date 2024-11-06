«Я не тот фанатичный папа»: Аршавин подтвердил, что стал отцом в пятый раз

43-летний футболист Андрей Аршавин подтвердил, что стал отцом в пятый раз. Об этом сообщает The Voice.

В 2024 году СМИ сообщали, что спортсмен вновь стал отцом. Андрей не комментировал новость о пополнении в семье, но на днях он подтвердил рождение ребенка. На образовательном форуме Аршавин рассказывал, как дети относятся к футболу, и подчеркнул, что не будет заставлять их играть.

«Я не тот фанатичный папа, который считал, что все должны играть в футбол, поэтому Артем далек от футбола. Вспоминаю, когда ему кидали в детстве мяч, он всегда садился и брал его в руки. Потом была Яна — она что-то пинала, но к женскому футболу я вообще отношусь отрицательно. И только Арсений пошел по моим стопам», — сообщил Андрей.

В конце высказывания Аршавин заявил, что «остальные дети маленькие еще». Тем самым он намекнул не только на дочь от Алисы Казьминой, но и на малышку от новой возлюбленной Анны, с которой ему приписывают роман.

Ранее Андрей Аршавин познакомил возлюбленную со старшей дочерью от Юлии Барановской. Подробности читайте в этой новости.