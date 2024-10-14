18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии, завоевавшая титул «Мисс Россия ― 2024», рассказала о своей личной жизни. Девушка призналась, что ее сердце на данный момент свободно.

Победительница конкурса отличается не только красотой, но и умом. Девушка планирует окончить медицинский вуз и стать онкологом-хирургом. Своим острым умом и четкими ответами на вопросы она покорила жюри. Но ни один мужчина пока не покорил сердце Вали.

«Сейчас мое сердце свободно. Я не тороплюсь быть в паре с кем-то. Всему свое время», — объяснила свой статус девушка в разговоре с Леди Mail.

Валентина рассказала, каким видит будущего партнера. К вопросу отношений девушка собирается подойти со всей серьезностью. В мужчинах ее привлекает ум и ответственность. Россиянка хочет чувствовать себя рядом с партнером «как за каменной стеной».

За почетное звание боролось около 50 участниц из разных частей нашей страны. Титул «Вице-мисс Россия ― 2024» получили две девушки: Ирина Миронова из Тольятти и Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга. А главную корону, выполненную по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, забрала представительница Чувашии.

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