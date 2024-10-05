«Стала двукратной чемпионкой мира»: Яна Рудковская поздравила супругу Мота с новым титулом

Яна Рудковская поздравила супругу рэпера Мота с победой на Международном фестивале по бальным танцам и с новым титулом.

Мария Мельникова одержала победу в конкурсе по спортивно-бальным танцам, который проводился в Лондоне. Девушке удалось обойти своих соперников и стать двукратной чемпионкой мира.

Рудковская не смогла пройти мимо этой новости и решила публично выразить свое восхищение в сторону супруги Мота. Продюсер в своих социальных сетях поделилась видео, на которых запечатлена Мария в во время участия в конкурсе, и поздравила ее с триумфом. Яна также подчеркнула, что очень гордится Марией и тем, что она снова добилась своей цели.

«На Международном фестивале по бальным танцам в Лондоне... Грациозная красотка и супруга Мота и наша подруга — Мария Мельникова в паре со своим партнером обошла всех соперников и завоевала золотую медаль. Стала двукратной чемпионкой мира по бальным танцам. Для нее этот турнир стал кульминацией танцевального пути и мечтой, к которой она стремилась на протяжении многих лет», — сообщила Рудковская у себя в блоге.

Муж Марии Матвей Мельников также публично восхитился своей супругой. Во время трибьюта певицы Валерии артист заявил на всю страну об успешном выигрыше девушки и о ее новом статусе чемпионки.

Ранее мы писали о том, что Яна Рудковская трогательно поздравила сына Арсения с днем рождения.