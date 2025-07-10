«Я не такая уж и страшная»: Елена Ваенга высказалась о своей внешности

Елена Ваенга рассказала о поклонниках в Беларуси, которые похвалили ее внешность. Об этом сообщает «Российская газета».

Певица Елена Ваенга приехала в Витебск на фестиваль «Славянский базар». Знаменитость накануне выступления заболела и отменила все выступления, однако дала интервью журналистам, в котором призналась, что не считает себя красивой.

«Стиль — явление врожденное, индивидуальное, а мода — расхожая и преходящая. Мой частый образ: блузка и юбка — это театральная одежда, чтобы зрители не отвлекались от главного», — рассказала она.

При этом гуляя по рынкам города, Ваенга узнала, что многие считают ее красивой.

«Я люблю ходить по рынкам. Там можно много узнать. Например, что я не такая уж „толстая, страшная или старая“», — добавила она.

Напомним, Елене Ваенге — 48 лет. Сама артистка ни разу не рассказывала о своих пластических операциях, однако заявляла, что не осуждает тех, кто решил прибегнуть к помощи хирургов.

Ранее мы писали о том, что певица Елена Ваенга попала в больницу.