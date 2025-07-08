Поставили капельницу: певица Елена Ваенга попала в больницу и отменила концерты

Певица Елена Ваенга вышла на связь с поклонниками с тревожными новостями из больницы. В личном блоге артистка сообщила, что серьезно заболела, из-за чего ей пришлось отменить концерты.

Исполнительница хита «Курю» опубликовала в соцсети видеообращение, в котором предстала без макияжа и выглядела расстроенной и уставшей. Елена Ваенга рассказала поклонникам, что заболела и все еще не восстановилась, поэтому пока не может вернуться на сцену.

«Дорогие люди, меня уже тошнит смотреть на саму себя больную в течение месяца. Болею с 14 числа. Отменено все, что только можно, вся работа, которая есть», — призналась певица.

По словам 48-летней артистки, ее самочувствие уже наладилось, но она все еще ждет восстановления голоса. Елена Ваенга пояснила, что не использует фонограмму на сольных концертах: «Интенсивно лечусь, делаю все возможное, чтобы до 15 числа вылечить аппарат — мой голос». Певица показала на видео, что ей поставили капельницу, и сообщила, что находится в больнице.

«Если бы я знала, что буду так болеть, то никаких концертов я бы не ставила. Простите меня! Буду что-то думать с рабочим графиком», — заявила Елена Ваенга.

Знаменитость также с сожалением отметила, что не сможет выступить на фестивале «Славянский базар» в Витебске.

«Я всегда была честна перед своим зрителем, и петь концерт под фонограмму я не считаю правильным. Именно поэтому мы вместе с организаторами приняли такое непростое решение», — заключила артистка.

Ранее Елена Ваенга отменила запанированный в июне концерт в Кремле из-за болезни: «Просто нечем петь».