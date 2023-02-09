«Я не страдаю»: Святослав Ещенко рассказал о новой женщине после развода с супругой

Юморист Святослав Ещенко развелся с женой Ириной после двадцатилетнего брака. 51-летний артист разговорного жанра сделал заявление по поводу другой женщины в его жизни.

«Господь пока не посылает мне половинку. А просто абы с кем мне не хочется», - признался Ещенко.

Он мечтает о гармонии в отношениях. По мнению юмориста, люди должны «возвеличивать, улучшать друг друга», но на практике часто они «мешают прогрессировать».

Артист рассказал, что буквально за месяц увидел, как распались три пары друзей.

«Для меня это был шок. Эти люди для меня были эталоном», - признался он в разговоре с МК.

Сам Ещенко после развода находится с женой в конфликтной ситуации.

«Мы дружим и сотрудничаем, насколько это возможно», - рассказал артист и заявил, что привык цивилизованно поддерживать отношения.

С сыном Ещенко общается редко – нет желания со стороны ребенка.

«Я не страдаю», - описал Ещенко свое состояние после развода.

Ранее сообщалось о разводе 60-летнего актера Евгения Дятлова. Утверждалось, что распад семьи связан с женщиной, которая была его помощницей.