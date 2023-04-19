«Я не стесняюсь»: 45-летняя Анна Семенович в деталях описала секс с новым избранником

45-летняя певица Анна Семенович ответила на вопрос в соцсетях, существует ли секс после 40. Артистка даже привела некоторые подробности своей интимной жизни с новым избранником.

«Вы не понимаете он не только существует, он еще очень прекрасный. Гораздо лучше, чем в 20 и 30. Ты уже многое знаешь, многое умеешь, знаешь, чего ты хочешь и не стесняешься об этом сказать партнеру», - поделилась мнением знаменитость.

Семенович подметила, что многие женщины стесняются говорить о желаниях мужчине.

«Я лично своему не стесняюсь говорить: хочу то, то, то и то. И все сразу желательно… Ждите, когда вам будет сорок, и кайфанете», - продолжила певица.

Также артистка призналась, что однажды была ситуация, когда мужчина шантажировал ее обнаженными фотографиями. Семенович ответила на шантаж: «Выставляй. Пусть все посмотрят, какая я красивая». В итоге никаких фотографий опубликовано не было.

Ранее Семенович намекнула, что уже замужем и в ближайшее время станет мамой.