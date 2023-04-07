«В ближайшее время стану мамой»: 43-летняя певица Анна Семенович созрела для ребенка

43-летняя певица Анна Семенович заявила, что только сейчас созрела для ребенка. Она выразила надежду, что скоро станет мамой. Будущий папа уже есть, но он не хочет посещать светские мероприятия и выставлять совместные фотографии.

«Я, например, только сейчас созрела для ребенка. И очень надеюсь, что в ближайшее время стану мамой», - сказала артистка.

На вопрос об отце ребенка певица ответила, что ее мужчина – «человек не публичный и не хочет светиться». Семенович не ставит целью доказать, что не одинока. Она заявила, что ей не нужно демонстрировать: «смотрите – у меня тоже есть дядечка».

Семенович напомнили, что она организовала женский клуб, в котором учит девушек привлекать в свою жизнь достойных мужчин. Однако ее неоднократно задевали и спрашивали, почему сама певица при этом не замужем.

«Может, я уже замужем, но держу это в секрете? Во-вторых, нельзя сказать, что я в своем клубе учу именно привлечению мужчины. Я основатель этого клуба, мотиватор», - сообщила артистка.

Ранее мы писали о том, что Семенович подхватила вирус. Инфекция «ударила» по желудочно-кишечному тракту знаменитости.