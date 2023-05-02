«Я не сразу его узнал»: Валентин Юдашкин перед смертью поразил друзей худобой и тихим голосом

Российский модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет, но друзья утверждают, что незадолго до этого кутюрье не выглядел умирающим. Единственное, что бросалось в глаза, это чрезмерная худоба дизайнера.

Об этом рассказал художник Никас Сафронов. Он видел Юдашкина с женой Мариной две недели назад: пара появилась на его дне рождения.

Сафронов живет с ними на одной улице и давно дружит с семьей Юдашкиных. Художник постоянно приглашал супругов на день рождения.

«Но последние годы он не мог: то улетал куда-то, то болел», - рассказал Сафронов сайту kp.ru. Неожиданно для именинника Юдашкин пришел на мероприятие и преподнес сделанные для друга рубашки. Они были большеваты, но Юдашкин предложил перешить.

«Валя так похудел, что я даже не сразу его узнал», - сообщил Сафронов, отметив, что модельер «говорил тихо-тихо». При этом он был улыбчив, обнимался с гостями, выпивал вино и звал на будущий показ.

«Я бы в жизни не подумал, что ему хуже, что он уходит: нет, такого впечатления не было», - сообщил Сафронов. Он заметил, что Юдашкин в тот момент «наслаждался жизнью» и «радовался, как ребенок». Это вселяло надежду на восстановление.

Последние слова модельера – благодарность за праздник. Юдашкин признался в смс, что это его «взбодрило, заставило отвлечься от будничных забот».

Еще в марте Юдашкин с супругой побывал в Израиле, где живет его подруга певица Алла Пугачева. Они провели некоторое время вместе.