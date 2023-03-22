Юдашкин в ремиссии и Пугачева со ртом после пластики: старые друзья встретились в Израиле

Дизайнер Валентин Юдашкин, находящийся в ремиссии по онкологии, и его жена Марина навестили певицу Аллу Пугачеву в Израиле. Фотографии встречи опубликованы в аккаунте Марины Юдашкиной. В Сети обратили внимание на рот Примадонны на этих снимках, а также ее новый образ.

Юдашкина написала: «Прилетели на 2 дня в Тель-Авив, увидеть маму и нашу подругу Аллочку».

Она добавила, что их дружбе уже 30 лет. Пост некоторое время был доступен для комментариев – потом Юдашкина закрыла возможность комментировать.

За это время поклонники успели написать следующее: «А рот у Пугачихи после пластики как из фильма «Человек, который смеётся», «Молодится старая перечница», «Жалкая», «Она теперь как обезьянка цирковая».

В новом образе Примадонну сложно было узнать. Она продемонстрировала разные наряды – все они в молодежном стиле.

Навестив Пугачеву в Израиле, семья Юдашкиных улетела в Дубай к дочери.

Ранее мы писали, что певице могли повредить лицевой нерв во время пластической операции.