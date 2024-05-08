«Я не справляюсь»: мать Тимати пожаловалась на истерики и слезы 10-летней внучки

Мать Тимати призналась, что ей трудно справляться с 10-летней внучкой Алисой. Она пожаловалась на истерики и слезы, сравнивая воспитание девочек и мальчиков.

Симона Юнусова помогает сыну с воспитанием его наследницы. 10-летняя Алиса, которая родилась в отношениях с моделью Аленой Шишковой, имеет сильный характер. Иногда общение с девочкой, а тем более ее воспитание, становится тяжелым испытанием для женщины.

Мать рэпера призналась, что после рождения двух сыновей не ожидала, что столкнется с какими-то проблемами. Но девочку воспитывать оказалось сложнее.

«Бог дал мне внучку! Не мальчика, с которыми мне всё было понятно, а девочку, со всеми женскими штучками: слезами, капризами, перепадами настроения, истериками, трагедиями, безудержным весельем и ночными разговорами по душам. Сказать, что мне трудно — ничего не сказать», – поделилась Симона в соцсетях.

Женщина подчеркнула, что не справляется с обязанностями, но все равно очень любит эту «хрупкую девочку с недетским взглядом».

«"Эй, вы, там, наверху!" Наша история только начинается, поэтому пожалуйста, продлите мне время пребывания рядом с ней!» — добавила она.

Напомним, что у Тимати есть еще сын Ратмир, которому три года. Его музыканту родила модель Анастасия Решетова. Симона не занимается воспитанием мальчика, но проводит с ним время, правда, намного меньше, чем с Алисой.

Ранее мы писали о том, что 40-летний рэпер Тимати ушел из компании, получившей прибыль в полмиллиарда рублей.