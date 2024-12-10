«Я не спрашиваю совета»: Ксения Бородина рассказала о реакции бывшей жены Николая Сердюкова на их роман

Ксения Бородина, которая на днях объявила о помолвке с Николаем Сердюковым, рассказала о реакции его бывшей жены на их роман. В эфире шоу «Вопрос ребром» на YouTube-канале GAZ LIVE телеведущая призналась, что не спрашивала у Алины Акиловой напрямую, но она восприняла все «спокойно». Однако знаменитость отметила, что они бывшей приятельницей стали меньше общаться.

«Я, если честно, у нее не спрашивала, как она отнеслась к этому. Я вообще ни с кем, кроме близких людей, не обсуждаю свои отношения. Да и я уже настолько взрослая, что никогда не спрашиваю совета. Когда я посчитала нужным рассказать про отношения с Николаем, по-моему, все восприняли достаточно спокойно, прилично», — заявила Ксения Бородина.

При этом экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» призналась, что Алина Акилова, с которой они некогда хорошо общались, отписалась от нее в соцсетях. По мнению Ксении Бородиной, это могло произойти из-за того, что Николай Сердюков часто мелькает у нее в личном блоге. Также знаменитость поспешила заверить, что блогер развелся с женой не из-за нее.

«Единственное, я не поняла момента, когда от меня отписались. Наверное, не хотели часто видеть Николая в моих социальных сетях. Они не развелись из-за меня. Я против, когда чужая женщина вмешиваются в семью. Они разошлись больше двух лет назад. Мы приятельствовали, но сейчас меньше общаемся», — поделилась телеведущая.

Избранник Ксении Бородиной, который также находился в студии, рассказал, что у его экс-супруги уже давно другой мужчина и у них есть совместный ребенок.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с Николаем Сердюковым этим летом. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения. На днях экс-ведущая «Дома-2» сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось о том, что Николай Сердюков объяснил, почему не рассказал дочери о помолвке с Ксенией Бородиной.