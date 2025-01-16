«Я не создан для этого»: актер Алексей Шевченков рассказал об отношении к браку

Актер Алексей Шевченков рассказал, как относится к браку. Звезда признался в интервью WomanHit.ru, что не создан для этого. Он порассуждал о дружбе и любви.

Знаменитость не скрывает, что у него сложный характер. Он сравнил дружбу с любовью и заявил, что устаешь от переизбытка чувств.

«С возрастом понимаешь, что дружба так же, как и любовь — это внутренняя затрата. Когда это все по-настоящему, ты от одних переживаний за близких людей так вымотаешь себя, что… Ну правда, устаешь», – поделился 50-летний актер.

Алексею напомнили про слова о том, что брак – не для него. Он признался, что уже пожалел об этом из-за возможной негативной реакции от людей, которые живут общепринятыми нормами.

«Наверное, зря сказал. Наверное, просто я не создан для этого? Может быть, мне не хватает сил на такое общение? Я тоже много об этом размышлял и переживал по этому поводу, потому что я всегда думаю: ищи проблемы в себе», – пояснил звезда.

Знаменитость рассказал, что не умеет долго сидеть на одном месте и предпочитает жить «на колесах». Только на даче он может задержаться, но уже через месяц, по словам актера, у него появляется тревога.

«В какой-то момент я задумался на тему, что такое брак в общепринятом понимании. Это не для меня. Я начинаю становиться вспыльчивым, гневливым, меня что-то отвлекает, но это не говорит о том, что я не думаю о людях, которые рядом. Это, наверное, поиск какого-то существования в браке», – поделился Шевченков.

При этом артист был в браке и признался, что расписался ради спокойствия жены. Он также отметил, что может быть думает так плохо о браке только потому, что еще не встретил ту самую женщину, от которой не сможет отойти.

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