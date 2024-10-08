«Какая же сволочь. Как так можно?»: Юлия Снигирь пожаловалась на тиранию Богомолова

Актриса Юлия Снигирь назвала Константина Богомолова тираном и рассказала о ссорах с ним. Об этом стало известно в эфире шоу «Актерская студия Вадима Верника» для VK видео.

Юлия Снигирь снималась в фильме Богомолова «Кеша должен умереть». По воспоминаниям актрисы, между ней и режиссером нередко возникали конфликты. После совместной работы Юлия назвала Константина тираном.

«В какой-то момент он разозлился и сказал: «Если бы это был театр, я бы сейчас…». А я говорю: «Поэтому я не работаю с тобой в театре, я работаю с тобой только в кино». Он, конечно, больше тиран в театре», — рассказала артистка.

Юлия отметила, что разделяет работу Богомолова в театре и кино. Как выяснилось, в работе над постановкой Константин ведет себя строже, чем во время съемок. По воспоминаниям актрисы, режиссер провоцировал ее и доводил до стрессового состояния.

«В «Короле Лире» я читала безумно сложное стихотворение, там в каждой строчке что-то меняется. Мне было очень страшно. Помню репетицию, я читаю это стихотворение, передо мной сидит Костя и отворачивается. И вот так все время. Это был жуткий стресс. Я думаю: «Какая же сволочь. Как так можно?»» — резюмировала знаменитость.

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