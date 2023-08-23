«Я не согласен с решением»: Стаса Барецкого лишили прав на год после сбитого шлагбаума

Шоумена Стаса Барецкого лишили прав на год после сбитого шлагбаума на ЗСД, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Приморского районного суда Петербурга.

«Во время процесса Барецкий пояснил, что контакт автомобиля и шлагбаума имел место быть, но он не знал, что это ДТП. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством на 1 год», — сообщили в пресс-службе.

Барецкий присутствовал в суде во время вынесения решения, однако с ним он не согласился и намерен обжаловать лишение водительских прав. Кроме того, он объяснил свой поступок внезапным вмешательством инопланетян. По мнению Барецкого, летающая тарелка ослепила его перед шлагбаумом и он не увидел препятствия, из-за чего и сбил его.

«Я не согласен, я буду обжаловать это решение. Я буду подавать в суд на ЗСД и буду собирать документы и призову инопланетян. Это они мне помешали. Они меня ослепили, когда я ехал», — рассказал шоумен.

Впрочем, на видео инцидента, которое записывал в машине друг Барецкого, никаких инопланетных вмешательств не заметно. Напомним, 22 августа Стаса Барецкого задержали из-за неоплаченного проезда по Западному скоростному диаметру. Когда у водителя попросили 600 рублей за проезд, он сбил шлагбаум и уехал.

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