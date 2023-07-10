«Я не собиралась уходить»: Татьяна Веденеева рассказала, почему пропала с экранов

Популярная телеведущая Татьяна Веденеева раскрыла тайны из своей жизни. 10 июля звезда празднует свой юбилей, а накануне дала откровенное интервью, в котором рассказала о личном и работе.

Преданные поклонники помнят, как в середине 90-х годов Татьяна неожиданно пропала с телеэкранов. Только сейчас она рассказала, что же случилось на самом деле. По словам женщины, в то время она была в отпуске за границей, но решила задержаться за несколько дней.

«Я не собиралась уходить. Устраивала сына на обучение в школу. Попросила три дня за свой счет. Мне ответили, что работать некому и надо обязательно вернуться. Или писать заявление об уходе», – цитирует артистку издание aif.ru.

Веденеева отметила, что физически не успевала вернуться и надеялась, что руководство войдет в ее положение. Тем более что за 15 лет она впервые просила выходные за свой счет.

«В общем, написала заявление, отправила по факсу, уверенная в душе, что его не примут. А вышло иначе», – призналась знаменитость.

Напомним, что в начале 90-х артистка была одной из постоянных ведущих популярной передачи «Утро» и даже стояла у ее истоков. На ее счету были десятки популярных развлекательных программ: «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Голубой огонек» и «Песня года». Женщина успела сняться и в нескольких фильмах.

Ранее Татьяна Веденеева вспомнила, как беременная любовница мужа разрушила ее семью.