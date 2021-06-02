Татьяна Веденеева рассказала, как беременная любовница мужа разрушила ее семью
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
У Татьяны Веденеевой есть 38-летний сын Дмитрий, рожденный ею в первом браке с художником Валерием Шапошниковым. С ним она развелась, когда поняла, что он — творческий человек — непригоден к семейной жизни во время поиска вдохновения. К тому же актриса и ведущая не хотела, чтобы подрастающий ребенок видел пьяного родителя.
Вторым избранником Татьяны стал бизнесмен Юрий Бегалов. Когда они встретились, еще оба были несвободны: она замужем, он женат и растил дочек. Но со временем их предыдущие семьи распались, а образовалась новая уже в их общем союзе.
Юрий увлекался рыбалкой. И однажды, отправляясь на отдых, предложил ждущей ребенка жене поехать с ним. «Чего ты будешь дома лежать? Тебе будет скучно. Я подумала и согласилась», — рассказала Татьяна Веденеева. Но на рыбалке случилось ЧП. Веденеева пыталась помочь мужу выбраться из лодки, которая постоянно отъезжала от берега. Подала ему руку, стоя на высоком пригорке. Ее ноги покатились вниз, и она с головой упала в воду.
«Я испугалась. У меня был шок. И на следующий день я поняла, что это конец», — вспомнила телеведущая один из самых тяжелых моментов в жизни.
После супруги еще надеялись завести ребенка, но Татьяна не забеременела. Зато это с легкостью сделала, как выяснилось позже, любовница мужа, которая по словам Веденеевой, и разбила ее семью.
Татьяна не смирилась с изменой мужа и ушла. Но они сумели сохранить нормальные отношения ради общего бизнеса.
Фото и видео: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Igor Primak, Gennadii Sergeev/ Global Look press, кадр программы «Судьба человека»
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