«Я не смогла»: вдова Грачевского выложила пост с признанием в третью годовщину смерти мужа

39-летняя Екатерина Белоцерковская - вдова создателя юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского – выложила трогательный пост в третью годовщину смерти мужа. Напомним, режиссер скончался в 2021 году в результате заражения коронавирусом.

Белоцерковская вспомнила слова мужа, который говорил, что не может дышать без нее. «И я ответила, что готова помочь сделать вдох в любой момент и выдох за тебя. Но последний вдох я не смогла сделать за тебя», - написала она. На публикацию обратил внимание сайт StarHit.

Пост заметила актриса Яна Поплавская. Она отметила, как сильно Грачевский любил жену и «ушел любящий и любимый».

Напомним, за год до смерти у создателя «Ералаша» родился сын. Белоцерковская тяжело переживала утрату мужа.

Ранее стало известно, что в суд поступил иск с требованием взыскать с вдовы и дочери Грачевского 11 млн рублей.