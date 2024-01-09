«Ералаш» подал иск к вдове и дочери Грачевского с требованием взыскать 11 млн

С вдовы и дочери художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского потребовали взыскать 11 млн рублей. Соответствующий иск зарегистрирован Мещанским судом Москвы.

Подробности сообщает ТАСС.

Истцом выступил продюсерский центр «Ералаш». Ответчиками по делу проходят Екатерина Белоцерковская и Ксения Алеева-Грачевская. Заседание по делу состоится 6 и 7 февраля.

Как стало известно изданию, требование истца обосновано заключенным в 2011 году Грачевским договором займа. Размер займа составлял 10 млн рублей. Он был взят сроком на 10 лет с уплатой процентов из расчета 8,5% годовых. Грачевский не успел погасить долг, и он перешел наследникам. По займу была предусмотрена неустойка в случае просрочки платежей – их размер составил 11 млн.

Ранее вдова Грачевского сообщала о намерении родить двойню после его смерти. Биоматериал покойного мужа хранится в Израиле.