«Я не скрывала, что это было ради пиара»: Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о романе с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на заявления Прохора Шаляпина об их пиар-романе. В разговоре с Ura.ru вдова Армена Джигарханяна раскрыла: певец лишь помог ей отвлечься в тяжелый период в жизни.

В новом интервью Прохор Шаляпин заявил, что его отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской были пиаром. По словам артиста, они предложили идею с фальшивым романом редакторам федерального телеканала, и те согласились, заплатив по 100 тыс. рублей каждому. Комментируя откровения экс-возлюбленного, пианистка подтвердила, что история с их романом была лишь игрой, а певец отвлек ее в непростой период в жизни.

«Когда это закончилось, я не скрывала, что это было все ради пиара. У меня тогда был такой период в жизни, когда мне нужно было отвлечься. Прохор прекрасно подошел под этот период. Отношений никаких не было», — заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Сейчас дороги артистов разошлись, они не поддерживают общение, но в интервью Прохор Шаляпин с теплом отозвался о пианистке. Певец восхитился мужеством Виталины Цымбалюк-Романовской, которой пришлось долго ухаживать за тяжелобольным мужем. Однако вдова Армена Джигарханяна не верит в искренность «бывшего», для которого вся жизнь как шоу.

«В жизни Прохора очень много шоу, он такой человек. Наверное, это очень хорошо», — заключила пианистка.

В настоящее время Виталина Цымбалюк-Романовская отошла от шоу-бизнеса и посвящает себя музыке и воспитанию дочери, родившейся в марте. Многие подозревали, что отцом ребенка является Прохор Шаляпин, но артисты опровергли эту информацию. При этом пианистка продолжает скрывать личность отца малышки.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в соцсети первое фото с дочерью. Поклонники решили, что у девочки «глаза, улыбка Прохора Шаляпина».