«Глаза, улыбка Прохора Шаляпина»: Виталина Цымбалюк-Романовская перестала скрывать лицо дочери

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская больше не скрывает лицо новорожденной дочери. Музыкант опубликовала в Сети первое селфи с малышкой.

Весной этого года бывшая возлюбленная Армена Джигарханяна призналась, что впервые стала мамой. При этом она сразу дала понять, что не собирается раскрывать личность отца девочки. Предположительно, она воспользовалась биоматериалом донора, чтобы забеременеть, так как сейчас Виталина ни с кем не встречается.

Многие поклонники пианистки предполагают, что папой малышки является шоумен Прохор Шаляпин. Дело в том, что артист сам рассказал, что недавно стал отцом, но не раскрыл подробности. Подозрения фанатов подтверждаются и новыми фото ребенка. Недавно Виталина опубликовала свежие кадры с дочкой, на которых не стала скрывать ее лицо, и некоторые увидели сходства с выпускником «Фабрики звезд».

«Ну что сказать... глаза, улыбка Прохора Шаляпина», - написали в комментариях.

Цымбалюк-Романовская отреагировала на слухи, заявив, что у сплетников хорошее чувство юмора.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что расскажет дочери про Армена Джигарханяна.