«Я не сдамся»: Виктория Боня вернулась на Эверест после экстренной госпитализации

Блогерша Виктория Боня вернулась в базовый лагерь Эвереста. Она намерена возобновить восхождение, несмотря на то, что несколько дней назад ее экстренно госпитализировали.

К покорению новой вершины телеведущая готовилась несколько месяцев. Однако стоило ей начать подниматься, как горная болезнь дала о себе знать. Виктории было настолько плохо, что ее команда приняла решение отправить ее в госпиталь на вертолете. После этого Боня даже пропала из социальных сетей, поэтому поклонники не знали — исполнит ли она в итоге свою мечту.

Впрочем, Виктория оказалась не из слабых. Поправившись, она решила продолжить восхождение. По признанию телеведущей, она уже хотела все бросить, так как сильно устала и похудела. Но потом она передумала из-за встречи со случайной пенсионеркой.

«Сейчас со мной ехала девочка… Ну как девочка, ей лет шестьдесят. И она так меня подзарядила, у неё такая энергия, она только что взошла на гору. И я думаю, нет, я не сдамся, я смогу», - сообщила Виктория в личном Telegram-канале.

Отметим, что Эверест – одна из самых опасных гор в мире. В беседе с порталом «Страсти» эксперт по выживанию Михаил Ярин делился, что лишь немногим удается ее покорить.

Ранее Виктория Боня рассказала, что дочь умоляет мать забрать ее из Лондона.