«Я не разрешала себя оскорблять!»: Mia Boyka устроила истерику после слов рэпера OG Buda

Оказавшаяся недавно в центре скандала с девочкой-квадробером певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) столкнулась с новым испытанием. Артистка долгое время комплексовала из-за лишнего веса. Ей удалось похудеть, но девушка видимо до сих переживает по поводу своего внешнего вида. Исполнительница расплакалась после слов рэпера OG Buda, который назвал ее полной.

Плачущая артистка вышла на связь с подписчиками, чтобы рассказать, почему так переживает из-за своего веса. Мария призналась, что бывший продюсер T-Killah осуждал ее за полноту, поэтому певице пришлось сбросить 15 килограммов. Однако она все равно считает свою фигуру неидеальной. И теперь девушку высмеял рэпер, с которым Бойко даже не знакома лично.

«Что им дает право меня публично оскорблять? Я не рэпер! Я добрые народные песни выпускаю. Я не матерюсь в треках. Я никого не трогаю и никого не задеваю. Я не разрешала себя оскорблять!», — сказала расстроенная звезда.

Мария рассказала, что многочисленные диеты спровоцировали у нее гастрит. Девушке даже пришлось обратиться к психологу для проработки комплексов. Но артистка до сих пор переживает из-за внешнего вида, хотя головой она понимает, что находится в отличной форме.

Сильнее всего звезду задело то, что о ее форме высказался мужчина. По словам Марии, на критику девушки она бы даже не обратила внимание. Представители сильного пола сильнее всего задевают самооценку женщин, считает Мария.

Недавно Mia Boyka оказалась в центре скандала. На концерте в Надыме девушка публично осудила юную фанатку за желание быть квадробером. После этого знаменитость столкнулась с хейтом в Сети. Однако певица продолжает придерживаться своей позиции и не считает нужным извиняться перед школьницей.