«Я не психопат»: избивший клиентку психолог Сатья Дас заявил, что в нем проснулся вышибала

В феврале текущего года психолог Сатья Дас стал фигурантом масштабного скандала. Во время лекции в Великом Новгороде он избил сумкой одну из зрительниц, и инцидент попал на видео. В этот же день ролик разлетелся по Сети, и специалисту пришлось оправдываться за свое поведение. Он публично извинился и заявил, что женщина вела себя неадекватно, а чтобы ее остановить, не нашлось рядом охраны, поэтому ему и пришлось действовать самому.

На днях Сатья дал интервью журналистке Алене Жигаловой и объяснил, почему решил применить насилие к клиентке. По его словам, он пытался вразумить ее словесно, но это не помогало. И в какой-то момент в нем включился «вышибала», которым он был до того, как стать психологом. Дас подчеркнул, что действовал, как охранник, но все на него ополчились. При этом, если бы это сделали люди со специальными бейджами, никто бы и слова не сказал.

«Просто так раньше решались вопросы в моей жизни, я не всегда был известным семейным психологом столичного уровня. Где-то из подсознания выплыл старый вышибала. Если кто-то ожидает, что буду годами каяться, то нет. Я не психопат, на всякий случай, если кого-то это интересует», - заявил психолог.

Напомним, что пострадавшая от мужчины женщина рассказывала, что пошла на тренинг, так как боялась не дожить до лета, постоянно находясь на нервах. У нее было много психологических проблем, но после посещения лекции появились еще и физические. По слухам, у нее опухоль головного мозга, но информация не была подтверждена.

Ранее стало известно, что в Уфе мужчина напал на жену, избил и, схватив за волосы, затащил в лифт.