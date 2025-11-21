«Я не психолог и не психиатр, я юрист»: Катя Гордон объяснила, почему перестала помогать Елене Товстик

Юрист Катя Гордон поделилась, почему перестала работать с Еленой Товстик и помогать ей. По словам адвоката, ей удалось выбить для нее имущество на $8 млн, но клиентка отказалась из-за любви к мужу. Об этом сообщает StarHit.

Когда только начался бракоразводный процесс Товстиков, Катя сразу же предложила свою помощь Елене. Однако в середине разбирательств стало известно, что Гордон вышла из дела. Слухов по этому поводу было много – поговаривали, что жена любовника Полины Дибровой рассорилась с юристом и уволила ее. Но, по словам Кати, все было совсем не так.

Звездный адвокат утверждает, что прекратила сотрудничество с Еленой, так как понимала — ей этот развод и раздел имущества не нужны. Гордон убеждена, что главная цель Товстик – это вернуть супруга.

«Лене Товстик я выбила имущество на серьезную сумму — более восьми миллионов долларов. Но дело в том, что Елена действительно любит своего мужа. Она нацелена не на удачный юридический или финансовый исход нашего дела, а на то, чтобы сохранить брак. <…>Лена, как мы видим из ее постов, хочет мира, стремится вернуть мужа, а я не психолог и не психиатр, я юрист.», - заявила Гордон.

Отметим, что по документам Елена и Роман Товстики все еще являются супругами.

Ранее Катя Гордон рассказала о ссорах с Лерой Кудрявцевой.