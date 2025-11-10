«Терпим друг друга дальше»: Катя Гордон рассказала о ссорах с Лерой Кудрявцевой и будущем группы «ЗаVисть»

Пару месяцев назад юрист Катя Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева презентовали в одном из московских ресторанов свою музыкальную группу «ЗаVисть». Присутствовавшие на мероприятии знаменитости уже тогда заметили, что между подругами есть некоторое напряжение и у них разные взгляды на некоторые вещи.

Например, у звезд разное отношение к алкоголю. «Увижу бутылек на сцене, он сразу прилетит Кате в голову или я отдам кому-то из зрителей», — строго заявила однажды Лера.

Однако Гордон в беседе со StarHit заверила, что между ней и Кудрявцевой хоть и возникают порой мелкие разногласия, они, как правило, быстро заканчиваются примирением. Запевшая юрист также рассказала, что сейчас происходит в дуэте.

«Дело в том, что я разместила ролик, после которого многие сделали выводы, что группе „ЗаVисть“ кирдык, я Леру бросила и буду заниматься только собой. Нет, враки. Наш с Лерой проект в силе, он шутливый и коммерческий, я туда пишу весь материал, продюсирует его Таня Тур», — объяснила знаменитость.

Что касается конфликтов, юрист отметила, что подруги ругаются раз в день и с той же периодичностью мирятся. По словам Кати, в этом и заключатся суть их десятилетней дружбы.

«Если разругаемся серьезно, концертов точно не будет, мы прекратим любое взаимодействие. Это не тот человек, ссору с которым можно утаить. Так что с Лерой „терпим“ друг друга дальше», — с улыбкой призналась Гордон.

