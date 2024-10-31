«Я не против посудиться с Бондарчук»: Екатерина Гордон рассказала, сможет ли Светлана выиграть дело против психолога

Юрист Екатерина Гордон заявила, что психолог Вероника Степанова выиграет суд у светской львицы Светланы Бондарчук. Ранее Екатерина представляла интересы модели Анастасии Решетовой в суде против Степановой и выиграла дело.

Комментарий Гордон приводит Woman.ru.

«Степанова уже была моим доверителем по кейсу с Решетовой и не без нашей помощи Вероника в той истории победила. Выиграет она и сейчас», - сообщила юрист.

По ее мнению, психолог заменила шоумена Отара Кушанашвили и «13 злобных зрителей» и «задает вопросы, которые люди обсуждают на кухнях».

Гордон говорит, что не рекомендует звездам судиться по делам о защите чести и достоинства. Обычно суды назначают не слишком высокие компенсации, но появляются заметки в СМИ, которые звучат обидно.

«Я не против посудиться с Бондарчук. Но как человек честный считаю, что надо быть выше всяких разборок», - заключила звездный юрист.

Ранее Светлана прокомментировала скандальные заявления Степановой о ее внешности и дочери с ДЦП. Она пообещала не оставлять слова психолога без ответа.