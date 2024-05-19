«Я не про искусство»: Никита Кологривый рассказал о главных целях в работе

Актер Никита Кологривый признался, что снимается в кино ради денег и славы. Об этом он сообщил в программе «Однажды».

Сегодня Никита Кологривый активно снимается в кино и сериалах. По словам актера, он успешно проходит пробы благодаря уверенности в себе. Конкурентов во время прослушиваний он не видит.

«Я прихожу в аудиторию и смотрю: один, второй, третий — вялые типки. Какие-бы они не пошли, я понимаю, что после того, как я зайду — утвердят меня», — рассказал он.

Говоря о том, зачем он начал заниматься актерской деятельностью, Кологривый заявляет, что на первом месте у него вовсе не искусство.

«Деньги и слава. Я говорил: „Конечно, за славой. Я хочу быть знаменитым, хочу быть на экранах в главных ролях“. Я этого хотел. А многие говорят: „Нет, мне слава не нужна, я про искусство“. Я не про искусство», — заявил он.

Артист добавил, что начинал работать еще на первом курсе университета — он снимался в сериалах и рекламе, но больше всего денег удавалось зарабатывать Дедом морозом на Новый год.

Ранее мы писали о том, что актер Никита Кологривый после дебоша снимается в сериале о группе «Комбинация».