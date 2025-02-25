«Я не привыкла барствовать»: Ольга Зарубина раскрыла, сколько денег тратит в месяц

Певица Ольга Зарубина рассказала, сколько ей необходимо денег в месяц, чтобы комфортно жить в Москве. По ее словам, она укладывается примерно в 50 тысяч рублей.

Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» отметила — ей не нужно много денег для жизни, так как она в принципе не привыкла жить на широкую ногу. Большая часть гонораров у нее уходит на продукты, потому что одежду артистка не покупает, а по ресторанам не ходит.

«Для того чтобы прожить в Москве, мне в месяц нужно хотя бы 50 тысяч рублей. Это минимальная граница. Я не привыкла барствовать. Покупаю лишь самое необходимое», - рассказала Зарубина в беседе с mk.ru.

За квартиру Ольга отдает примерно шесть тысяч рублей в месяц. По ее словам, жилплощадь у нее не огромная, поэтому и коммунальные счета приходят не заоблачные. Еще около пяти тысяч рублей певица отдает на витамины. Без них она не представляет своей жизни.

Зарубина подчеркнула — жить на одну пенсию для нее нереально, поэтому она продолжает давать концерты.

«Конечно, концерты, съемки и выступления – это большое подспорье. Плюс ко всему ты получаешь огромное удовольствие от общения с любимым зрителем», - заверила артистка.

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